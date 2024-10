Kate Middleton sta bene e l’annuncio del nuovo royal baby l’ha resa felice

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)sta andando sempre meglio edella seconda gravidanza di Beatrice di York è stata salutata con gioia da lei e da tutta la Famiglia Reale., la reazione alla gravidanza di Beatrice di York Finalmente una buona notizia da Buckingham Palace. Infatti, Beatrice di York è incinta per la seconda volta, lei e suo marito Edoardo Mapelli Mozzi aspettano il secondo figlio, la coppia ha infatti una figlia, Sienna di tre anni, e il figlio di lui Wolfie. Il sesso del bebè in arrivo non è stato rivelato, come d’altro canto avviene di solito per iin arrivo. Questa notizia è stata salutata con gioia dae dal resto della Famiglia Reale, soprattutto perché è arrivata in un anno molto difficile per la Corona britannica, a causa del cancro che ha colpito la Principessa del Galles e Re Carlo.