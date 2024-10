Incendio in fabbrica di solventi | scuole riaperte in cinque comuni abruzzesi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Teramo - Dopo l’alla Kemipol di Scerne, verifiche ambientali escludono rischi tossici. Avviate le operazioni di bonifica per l'amianto. Riapertura dellee misure di sicurezza ambientale dopo l'di Scerne Ledeidi Pineto, Atri, Roseto, Notaresco e Morro D'Oro riapriranno domani, dopo essere rimaste chiuse per precauzione a seguito dell’presso ladiKemipol a Scerne di Pineto. La decisione è stata presa dai sindaci in base ai risultati delle analisi dell'Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale (Arta), che ha escluso la presenza di sostanze nocive nell’aria, dissipando i timori di una nube tossica. Le attività produttive possono riprendere regolarmente, con l'indicazione per le aziende di verificare e, se necessario, sostituire i filtri dei sistemi di ventilazione.