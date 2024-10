Gratta e vinci errore madornale | si perdono fino a 250mila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), meglio stare alla larga da certe tattiche e strategie: c’è solo da rimetterci le penne, stai in campana. Nulla è per sempre. E no, non è un luogo comune. Non c’è davvero niente, se ci pensate bene, che duri realmente così tanto. Non gli amori, la maggior parte dei quali finiscono molto prima del tempo, e neppure le amicizie. Benché a volte faccia bene credere ed illudersi che possa essere realmente così, è raro- ma non del tutto impossibile – che certi sentimenti sopravvivano all’eternità. È stata scritta la parola fine su una storia durata 15 anni – Ilveggente.itSi è andata a schiantare contro una tristissima realtà, per esempio, l’amicizia che legava due donne di Latina. Si conoscevano da tempo, ma un fatto accaduto nel 2009, ben tre lustri fa, ha di fatto distrutto il loro rapporto.