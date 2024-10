Giletti flop su Rai3 | Usigrai tuona e Salvo Sottile sacrificato per nulla

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)di Massimosucon il suo programma Lo Stato delle Cose era stato annunciato come un grande evento, ma i risultati non sono stati all'altezza delle aspettative. Il conduttore, che aveva lasciato La7 tra polemiche, è tornato alla Rai promettendo un servizio pubblico di alto livello. La sua nuova trasmissione ha ottenuto ascolti deludenti, inferiori persino a quelli delle serate di Corrado Augias, segnando così un inizio difficile per il celebre giornalista. La scelta di affidare ala prima serata del palinsesto Rai, con un compenso che si dice superi i 350mila euro a puntata, ha sollevato critiche non solo dal pubblico ma anche all'interno della stessa azienda. L', il sindacato dei giornalisti della Rai, non ha esitato a esprimere il proprio dissenso in modo forte e chiaro.