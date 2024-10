Ecco anche Costanza E sono tre tre femmine per il bel volto di Canale 5 | da ragazzina a super mamma

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Un altro fiocco rosa,la terza figlia è una femminuccia. Nata nelle scorse ore, si chiamae la suaè un'amatissima ex ballerina di Amici, il talent di Maria de Filippi. L'annuncio è arrivato via social, dove tra le ultime Storie dopo il selfie con il marito in ospedale ha mostrato la prima immagine della piccola. "Stiamo bene. Ore 16.35 del giorno 1 ottobre è nataRaciti", si legge sotto.è la sorellina appena nata di Cristiana e Giordana, le figlie di Susy Fuccillo, la ballerina che conquistò il pubblico ma non Alessandra Celentano nell'edizione 2007. È stata infatti una una delle concorrenti maggiormente criticate dalla maestra di danza,per il suo aspetto fisico che, chi segue il programma da sempre lo sa, è molto importante per la coreografa.