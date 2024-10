Due giovani disturbano i clienti di un bar e aggrediscono carabinieri | arrestati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Prato, 2 ottobre - Idella sezione radiomobile della compagnia di Prato hanno arrestato duestranieri, di 21 e 29 anni, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Nel pomeriggio del 28 settembre, i due erano stati controllati all'interno di un bar nei pressi di piazza del Mercato, in evidente stato di alterazione alcolica. Isono intervenuti in seguito alla richiesta da parte del titolare che aveva notato l'equipaggio dell'Arma mentre vigilava la zona, poiché i due infastidivano idel locale in quel momento particolarmente affollato, per via dello svolgimento del mercato straordinario di prodotti agricoli e la manifestazione "Una zampa per amico" nella stessa piazza.