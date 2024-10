Debutta il nuovo cda Rai il rebus presidenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Inizia il mandato del Consiglio di amministrazione Rai, espressione della maggioranza che da due anni guida il Paese, e di Giampaolo Rossi, uomo di fiducia della premier Giorgia Meloni, alla guida della tv pubblica. La sua nomina a amministratore delegato in Cda è arrivata con quella di Simona Agnes come presidente, ma quest‘ultima dovrà passare il vaglio della Commissione di Vigilanza dove è necessario il quorum dei due terzi dei voti, che al momento non sarebbe raggiunto. Nonostante questa incertezza, Rossi ha ora i poteri per realizzare il proprio progetto, che consiste non solo in una battaglia politica, ma anche nell‘azione per il consolidamento dei conti aziendali, messi a rischio dai tagli al canone voluti dalla Lega. A breve ci sarà anche il capitolo dei palinsesti e delle prime nomine alle testate.