De Laurentiis il retroscena su Conte | chiese quattro acquisti

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La trattativa che ha portato Antonioa Napoli e le sue richieste per il mercato Aurelio Deha sempre nutrito una grande stima per Antonio, cercando più volte nel corso degli anni di portarlo alla guida del Napoli. Tuttavia, il tecnico leccese ha sempre declinato le offerte del patron azzurro per varie ragioni, tra cui accordi già presi con altri club o, come accaduto a gennaio, la volontà di rimanere fermo per un periodo. Ma durante l’estate,ha finalmente accettato la proposta dell’imprenditore cinematografico, affascinato dall’idea di confrontarsi con una piazza calda e passionale come quella napoletana. Le richieste diper rinforzare il Napoli Antonionon ha mai nascosto di voler costruire una squadra competitiva per lottare ai vertici della Serie A, e per farlo aveva bisogno di rinforzi mirati.