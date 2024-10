Como Fabregas | Napoli squadra in forma Nico Paz ha qualità

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Cesc, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il. Queste le sue parole: “Non arriviamo aper giocare una finale, il percorso resta lungo. Loro sono lapiù indel campionato e dovremo fare una grande partita per vincere. Conte? È tra i più grandi allenatori degli ultimi 10 anni di calcio internazionale. Per me e per i miei ragazzi sarà un grande test affrontarlo. Felice dei tanti complimenti? Onestamente no, c’è troppa euforia attorno ale non è mai una cosa buona. Stiamo lavorando partita dopo partita e dobbiamo acquisire la giusta mentalità. Solo così si cresce. Conte non lascia mai i suoi giocatori accontentarsi, questo lo ha reso grande e da qui dobbiamo imparare anche noi. Tutti a disposizione? Fortunatamente sì, tranne un giocatore.