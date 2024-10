Cent’anni di radio esposti cimeli in Sala Marconi Senato

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nelladi Palazzo Madama sarannofino a domenica il microfono a bobina magnetica utilizzato per il primo annunciofonico il 6 ottobre 1924, un ricevitore a valvole, un Carillon in scatola lignea utilizzato come stacco tra programmi che riproduceva il canto di un uccellino e un microfono a granuli di carbone. Sonoanche documenti storici relativi alre Guglielmo, inventore della, provenienti dall’Archivio storico del. Lo rende noto il, nel giorno in cui in Aula si è tenuta la commemorazione per i 100 anni della