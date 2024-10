Brescia maestra 45enne morta in ospedale | eseguita l’autopsia Irreperibile il compagno indagato per omicidio preterintenzionale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Per i primi accertamenti medici èinper un aneurisma, ma la procura vuole fare piena luce sul decesso di Carmela Girasole,na i 45 anni, che era arrivata all’Civile diin gravissime condizioni. I pm hanno disposto così, che è statamartedì, per accertare che la sua morte non sia collegata ad un evento traumatico o episodi di violenza. Al momento èa piede libero il fidanzato della donna, un 26enne di origini tunisine. L’uomo – irregolare sul territorio italiano e con precedenti per spaccio – risulta, al momento,. L’accusa è quella di. Un’iscrizione nel registro degli indagati, è stato spiegato, fatta come “atto dovuto” proprio alla luce delche dovrà chiarire le cause del decesso.