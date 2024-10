Tadej Pogacar domina il ranking UCI l’Italia perde una posizione dopo i Mondiali Milan miglior azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024)svetta in maniera perentoria in testa alUCI, la classifica mondiale stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il fuoriclasse sloveno ha vinto Giro d’Italia, Tour de France enella stessa stagione, riuscendo così a primeggiare con 11.690 punti all’attivo: sarà lui il numero 1 al mondo al termine dell’annata agonistica, ormai lontana soltanto tre settimane. L’alfiere della UAE Emirates può fare affidamento su un vantaggio di oltre seimila lunghezze nei confronti del belga Remco Evenepoel (5.677,57 punti per il fresco Campione del Mondo a cronometro), il quale precede il connazionale Jasper Philipsen (4.533) e l’altro sloveno Primoz Roglic (4.291).