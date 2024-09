Star Wars Outlaws è un flop | le vendite sono state rivelate da un report

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ledisarebbero decisamente disastrose stando a quanto riportato da Tom Henderson con un nuovo, visto che l’ultimo gioco di Massive Entertainment avrebbe venduto appena 1 milione di copie in poco più di un mese. Le fonti di Henderson gli hanno confermato che ledel gioco si“più deboli del previsto”, spingendo di conseguenza Ubisoft a rinviare Assassin’s Creed Shadows, così da cercare di evitare di danneggiare in modo irrimediabile ledi questo nuovo capitolo della serie. Tom Henderson ha aggiunto cheha appena superato il milione di copie vendute in tutto il mondo, ponendosi di conseguenza come un insuccesso di mercato assoluto visto il mese circa trascorso dal lancio ufficiale, avvenuto nello specifico il 29 Agosto 2024.