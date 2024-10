Mio figlio è malato quanti giorni mi spettano per accudirlo? Scheda per docenti e ATA a tempo determinato e indeterminato

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’articolo 47 del Decreto Legislativo n. 151/2001 regola le modalità con cui entrambi i genitori possono usufruire del congedo per malattia del. I genitori possono assentarsi dal lavoro alternativamente, in base all’età del bambino. Se ilha meno di tre anni, il congedo può essere richiesto per l’intero periodo di malattia. Tra i tre e gli otto anni, è invece previsto un massimo di cinquelavorativi all’anno per ogni. Inon lavorativi non vengono conteggiati in questo limite. L'articolo Miomiperpere ATA ae in