Milan il vendor loan aumenta | ecco quanto dovrà restituire a Elliot Gerry Cardinale

(Di martedì 1 ottobre 2024), il “e tra 11 mesi il patron rossonero Gerry Cardinaleil prestito a Elliot.la cifra Tra 11 mesi, Gerry Cardinalea Elliot – proprietario delprecedente alla vendita al fondo amministrato dall’attuale imprenditore americano – circa 700 milioni di euro per il “vender” (strumento giuridico e finanziario utilizzato sempre più frequentemente nelle operazioni di acquisizione societaria e inteso come il debito dell’acquirente nei confronti del venditore). Ricordiamo che la scadenza per il prestito è fissata per il 31 agosto 2025. Entro questa data, quindi, il patron del club di via Aldo Rossia Elliot la cifra citata. Sì, perché facendo i conti si evince che il finanziamento iniziale ammontava a circa 560 milioni, ridotto poi di 10 milioni ma con un tasso di interesse dell’8%.