Mesola in testa Centese e Consandolo vicine

(Di martedì 1 ottobre 2024) In Promozione tutte le big hanno vinto, l’unica eccezione è stata ilcon la Valsetta Lagaro, che sul sintetico di Vado ha vinto di misura contro i rossoblù di Dirani, che erano la sorpresa dell’inizio del campionato. La vittoria della matricola bolognese per il presidente della formazione argentana Luigi Maggi non è veritiera per quello che si è visto in campo: "Siamo stati alla pari per tutta la partita, anzi nel primo tempo siamo stati anche superiori. Nella ripresa si sono fatte sentire le fatiche della bellissima gara di Coppa di mercoledì. A Vado è stata una partita equilibrata decisa da un autogol nel finale". Riguardo al turno di campionato, "si è fatta sotto la, ma non deve essere una sorpresa, è una grande squadra con cui tutti dovranno fare i conti, compreso il Bentivoglio".