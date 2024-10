Luna Rossa Horacio Carabelli | Reazione fantastica del team avremmo potuto vincere entrambe le regate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) Prosegue in perfetto equilibrio il confronto traPrada Pirelli e Ineos Britannia nella Finale della Louis Vuitton Cup 2024, in corso di svolgimento a Barcellona. Dopo ottola serie è sul 4-4, con il sodalizio italiano che ha vissuto una giornata complicata perdendo gara-7 per un problema di affidabilità ma riuscendo a reagire riparando i danni alla barca e vincendo il secondo match race di oggi. “Giornata difficile per il. Nella prima regata c’era abbastanza vento come abbiamo visto, al limite sui 20-21 nodi. Nel primo bear-away abbiamo avuto una manovra difficile, abbiamo ingavonato e purtroppo abbiamo perso tutto il fairing del fiocco e del sistema dell’albero“, dichiara il design coordinator dia fine giornata.