Lo sciopero dei portuali inguaia Kamala Harris

(Di martedì 1 ottobre 2024) È una vera e propria bomba quella che è stata lanciata, poche ore fa, sulla campagna elettorale americana. Il sindacato dei, l’International Longshoremen's Association, ha avviato un maxi, per chiedere aumenti salariali e maggiori garanzie contro il lavoro automatizzato. Si tratta della prima serrata che questa organizzazione attua dal 1977: una serrata che coinvolgerà circa 45.000 operai in 36 porti della costa orientale. Secondo JP Morgan, questopotrebbe arrivare a costare fino a cinque miliardi di dollari al giorno. La questione è scottante e rischia seriamente di danneggiareche, ricordiamolo, è vicepresidente in carica degli Stati Uniti. Joe Biden cercherà prevedibilmente di muoversi per danneggiarla il meno possibile. Il punto è che l’inquilino della Casa Bianca si trova in un dilemma fondamentalmente insolubile.