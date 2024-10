LIVE Bayer Leverkusen-Milan 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | problema alla spalla per Abraham

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA37? Altra occasione per ilsempre dsinistra. Di nuovo alto sopra la traversa Frimpong. 36? Scortato fuori il centravanti con il ghiaccio sulla sp. 36?a terra. Problemisp. 34? Giro pfantastico dei padroni di casa che arrivanoconclusione con Grimaldo. Ci mette le mani Maignan. 33? Eccellente chiusura di Reijnders su Wirtz. Pericolosissima la ripartenza che stava mettendo in campo il. 32? 7 Falli commessi dal, nessuno dai rossoneri fino a qui. 32? Non controlla Frimpong una pfacile, occasione sfumata d’attacco per il. 31? Ristabilita una parità a centrocampo. Match che si sta sviluppando nella zona centrale del campo con un ritmo leggermente inferiore all’inizio. 29? Nessun provvedimento da parte dell’arbitro. 29? Manata in faccia a The Hernandez da parte di Tapsoba.