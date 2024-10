Il popolo della Lega sul pratone di Pontida | chi sono gli ospiti da Orban a Vannacci e perché non sarà un raduno come gli altri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024)(Bergamo) – Tutto pronto per l’edizione 2024 dello storicodel Carroccio a, in provincia di Bergamo. Quest’anno il tradizionale appuntamentosi svolgerà –annunciato negli scorsi mesi – domenica 6 ottobre (una data non casuale, visto che il giorno dopo, 7 ottobre, è l'anniversariovittoriaSanta a Lepanto nel 1571). Sul 'sacro prato' leghistaattese migliaia di persone, con gli organizzatori che hanno notato un'impennataadesioni dopo l'annuncio deglistranieri (quest'anno, per la prima volta, è attiva una app in cui vengono registrate tutte le presenze, dai pullman alle auto private). Il comizio dovrebbe iniziare prima delle 11 e terminare con l'intervento di Salvini intorno alle 14. Prima del segretario leghista dovrebbero prendere la parola, tra gli, i governatori, i ministri e glistranieri.