Ho saputo da Zanetti che la polizia monitora la curva l’intercettazione del capo ultras Ferdico

(Di martedì 1 ottobre 2024) Emergono sempre più dettagli dell’indagine della Procura di Milano che ha azzerato i vertici del tifo organizzato di Inter e Milan. Tra le intercettazione esce fuori il nome di Javier, storico capitano della squadra neroazzurra e oggi vicepresidente del club. In una telefonata del 26 maggio 2023 tra ilultrà interista Marcoe Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro, è emerso che il primo «avrebbedache ci sono dei funzionari diche stannondo laanche per l’accadutoal povero Vittorio». Il riferimento è all’omicidio di Vittorio Boiocchi, storico leader ultrà interista, ucciso nell’autunno 2022. La circostanza, si legge negli atti della Procura e del gip, sarà “certamente approfondita quando l’indagine potrà essere disvelata“.