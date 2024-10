Emozioni in Malga autunno tra tradizioni e colori intensi | programma

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dal 12 ottobre al 2 novembre, undi appuntamenti pensati per staccare dalla routine e rigenerarsi a contatto con la natura di questo territorio RIO PUSTERIA (BZ) – L’è la stagione perfetta per scoprire le meraviglie dell’Area Vacanze Sci & Malghe Rio Pusteria. Icaldi del foliage dipingono paesaggi ideali per rilassanti passeggiate verso le malghe, dove si possono scoprire ledell’Alto Adige e gustare i sapori tipici del territorio. Dal 12 ottobre fino al 2 novembreinaccompagna in un ricco calendario di escursioni e proposte per far vivere il fascino di una terra custode di un patrimonio naturale e culturale inestimabile. Un’occasione per staccare dalla vita frenetica e ritrovare il contatto con la natura, adatta alle famiglie ma anche a chi cerca una vacanza autentica e rigenerante.