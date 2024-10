Caso Ultras intercettati pressing per arrivare ad Antonio Conte | il retroscena

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 1 ottobre 2024), tra le intercettazioni dei tifosi sono emersi fortiperad: ecco ilI tifosi del Milan hanno forzato la mano per l’arrivo disulla panchina del Diavolo. E’ questo quello che emerge dalle intercettazioni tra due dei maggiori esponenti della Curva Sud, che si sono scambiati diverse telefonate al fine di trovare l’allenatore giusto per i rossoneri e mettere pressione alla società . Nelle intercettazioni, infatti, tra i duescoppia una polemica per la scelta del tecnico e il primo dice al secondo di non insistere con De Zerbi, visto che il tifo organizzato sta facendo pressione per: “Stiamo premendo persto facendo da quattro giorni robe con il Milan e mi vai a dire De Zerbi?”. Il Milan, però, ne resta fuori e, infatti, la scelta della nuova guida tecnica ricade su Paulo Fonseca.