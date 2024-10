Caporalato marito e moglie rischiano 4 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) È durato più di dueil processo dibattimentale a a carico di Enrico Fontana, 62di Pianello del Lario e Gladis Ester Champi Huajardo, 54di origine peruviana, e tra poco arriverà alla sentenza di primo grado, dopo le richieste di condanna formulate ieri dal pubblico ministero. Sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: in una parola,, scaturita dalle condizioni di impiego in cui nel 2018 erano stati trovati i quattro lavoratori impiegati dalla coppia, tutti peruviani, tre dei quali privi di permesso di soggiorno, all’interno di una casa di riposo per anziani priva di ogni autorizzazione, se non quella di affittacamere. Per i due coniugi, sono stati chiesti 4di condanna, mentre i difensori hanno chiesto l’assoluzione o, in subordine, il minimo della pena.