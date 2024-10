Burioni sulla Dengue | A Fano situazione fuori controllo I casi? Almeno il doppio di quelli accertati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 – La? Il virologo Robertoparla di “” e di un numero diche sarebbero come minimo ildi, ovvero 102. "Speriamo nell'arrivo del freddo. Di nuovo, pensate fosse successo a giugno". E' la riflessione postata su Facebook dal professore dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Il maxi focolaio diriguarda, appunto, l’area della città di, in provincia di Pesaro Urbino dove isono ormai a quota 102 e l'esperto evidenzia come vada considerato anche il sommerso. La chiave, ammonisce, è "eliminare le zanzare tigre che trasmettono la malattia".