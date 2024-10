Bloccati in quota salvi cinque scalatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024)l’altra sera sono rimastiinin Grignetta. Non erano equipaggiati per trascorrere la notte all’addiaccio, né per resistere alle temperature in picchiata. Sono stati tutti recuperati durante la notte dai volontari del Soccorso alpino della stazione di Lecco del XIX Delegazione Lariana. L’allarme è scattato poco dopo le 19. Lo hanno lanciatoescursionisti di 22, 24, 25, 29 e 30, incrodati in cresta, sulla Segantini, in Grigna Meridionale, a circa 2mila metri di altezza, senza essere più in grado di ridiscendere dalla cresta. Per raggiungerli si sono subito messi in marcia sei tecnici volontari. Tra loro anche un tecnico di elisoccorso fuori servizio. "Le operazioni sono risultate molto complesse, a causa delle difficili condizioni meteorologiche", spiegano dal Soccorso alpino lombardo.