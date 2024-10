ATP Pechino 2024 Simone Bolelli ed Andrea Vavassori conquistano un posto nella finale di doppio!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024)edsono sempre più vicini alle ATP Finals die, dopo essere saliti al terzoRace, accedono alladei China Opendi tennis, torneo di categoria ATP 500 in corso a, in Cina: la coppia numero 1 del tabellone supera nel penultimo atto il duo formato dal neerlandese Wesley Koolhof e dal croato Nikola Mektic con lo score di 7-6 (1) 6-2 in un’ora e venti minuti. La sfida per il titolo, in programma domani, sarà contro la coppia vincente del confronto tra il duo accreditato della terza testa di serie, comdal finlandese Harri Heliovaara ed il britannico Henry Patten, e quello formato dal britannico Jamie Murray e dall’australiano John Peers. Nel primo set sono i servizi a dominare la scena, tanto che in dodici game i punti vinti dalla coppia in risposta sono in tutto dieci e non si arriva mai al deciding point.