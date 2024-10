Affari Tuoi | vincite gonfiate per sostenere Stefano De Martino? Focus

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 1 ottobre 2024)condotto daDesu Rai1 sta facendo parlare non solo per i suoi ascolti TV da record, ma anche per l'incredibile aumento delledistribuite. Un caso fortuito o una strategia ben studiata per garantire il successo del conduttore? Da quando il programma è tornato in onda a settembre 2024, i numeri sono sorprendenti, ma non mancano le polemiche. Confrontando i dati degli ultimi due anni, emerge una differenza sostanziale nelledel format. Durante la conduzione di Amadeus, i premi distribuiti erano nettamente inferiori rispetto a quelli attuali. Nelle ultime 25 puntate, infatti,ha sborsato ben 1.258.000 euro, con una media di 50.000 euro a puntata. Questa cifra rappresenta quasi il doppio rispetto all'edizione precedente condotta da Amadeus, sollevando non pochi sospetti.