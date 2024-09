Vivere più a lungo e bene? Fare 5 chilometri al giorno mangiare un po’ di tutto e diminuire la quantità del cibo del 30% | i consigli di Silvio Garattini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024)e più a? Ecco idel 95enne, il presidente e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri. Ha scritto il libro “”, che dà preziosisu come migliorare la propria vita con il movimento e lo sport “Cerco dialmeno 5al, anche su base annuale provo a mantenere questo obiettivo – ha detto a Il Corriere della Sera -. Si?, ma deve essere un’andatura relativamente rapida, altrimenti non c’e? l’effetto aerobico. Deve esserci un po’ di fatica, che consiste nel respirare in affanno e avere un aumento dei battiti cardiaci. Camminare per vedere le vetrine non e? attivita? fisica”. E ancora: “Poiche? i cibi sono inquinati,una varieta? di cose vuol dire evitare l’accumulo di un determinato inquinante. La varieta? pero? deve essere accompagnata dalla moderazione.