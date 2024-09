VIDEO | John Cena aiuta a far nascere il bambino del venditore di fumetti nella Première de I Simpson

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’iconico 16 volte campione WWEha fatto il suo debutto animato a Springfield per ladella stagione 36 de I. Al di fuori del mondo del wrestling,si è fatto un nome a Hollywood con vari progetti cinematografici che hanno portato l’icona della WWE in giro per il mondo. Questa settimana,, o meglio una versione animata di lui, è arrivatocara vecchia Springfield, USA, come parte delladella stagione 36 de I. Conosciuto per la sua personalità esuberante all’interno del ring,ha interpretato un ruolo completamente diverso,ndo ildie sua moglie, Kumiko Albertson, con una consegna inaspettata. La coppia sperava che fosse una levatrice ad assistere alla nascita del loro, ma invece ha ricevuto una sorpresa sotto forma di. Come previsto,non ha deluso.