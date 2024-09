Un grande amore lungo 50 anni | Il segreto? Fiducia e rispetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) Fine settimana di festeggiamenti in famiglia per Maddalena e Angelo (nella foto), che hanno raggiunto il pregevole traguardo di 50di matrimonio. Lei di Bollate e lui di Novate, si sono conosciuti quando avevano rispettivamente 17 e 22, tramite amici comuni e in particolare grazie alle sorelle di lei. Si sono sposati pochi mesi dopo, il 28 settembre del 1974 nella chiesa San Martino di Bollate, per poi trasferirsi a Novate. Dopo quattro mesi di matrimonio è nata Ylenia e dopo quattroè nata Vanessa, la secondogenita. Oggi Maddalena ha 67, Angelo 72. Ildella longevità della loro unione?reciproci. "Ci siamo promessi di restare uniti nella buona e cattiva sorte quando la somma della nostra età non arrivava a 40. Tanta pianura e tante salite dure, ma insieme abbiamo superato sempre e comunque ogni difficoltà ", racconta Maddalena.