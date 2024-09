Terrore sulla statale tir sbanda e si ribalta Si scatena il panico

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un incidente nel Salento. Sono stati attimi di paura equelli che si sono vissuti nella mattinata di oggiSS 613 che collega Lecce a Brindisi. Il sinistro si è verificato esattamente nel territorio di Trepuzzi. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, per cause ancora tutte da chiarire e specificare, il conducente del mezzo pesante ha perso il controllo del tir, hato paurosamente e si èto sull’asfalto. Secondo le prime indagini circa quanto accaduto, il mezzo pesante si sarebbe rovesciato sul fianco, oltrepassando la barriera metallica che delimita la via, per poi essere colpito da una Fiat Punto, che viaggiava alle spalle.