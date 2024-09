Sport e solidarietà un successo con centinaia di persone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Grandeper le due manifestazioniive che hanno animato la giornata di ieri. Al Parco di via Dragonidihanno partecipato a ’Viviamo lo-Forlì Fitness & Fun’, organizzato dalla Ascde benessere che unisce le associazioni Aics, Csi, Endas, Libertas e Uisp, in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’evento, giunto alla ottava edizione, ha visto grandi e piccini cimentarsi nelle diverse discipline proposte, dall’arrampicata alla danza, dalla scherma alla pallavolo, per una giornata che ha promosso uno stile di vita sano e naturale e ha presentato le varie attività motorie cittadine.