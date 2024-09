Spiagge libere dalla plastica Duecento volontari ripuliscono il Gombo via tonnellate di rifiuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Pisa, 30 settembre 2024 –di San Rossore plastic Free. In azione 200e oltre 100 sacconi diraccolti. Una giornata per dire basta aiche, abbandonati nei fiumi e nel mare, finiscono sulle: oltre 200si sono ritrovati domenica mattina a San Rossore per la IV edizione della pulizia della spiaggia dele della Buca del Mare organizzata dall’associazione Plastic Free in collaborazione con l’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli e con il Comune di Pisa. Ritrovo alle 8.30 all’inizio del viale del, i partecipanti hanno usufruito dei mezzi messi a disposizione dal Centro Visite per raggiungere l’arenile dove, infilati i guanti e sacconi alla mano, hanno raccolto la spazzatura che periodicamente viene portata dalle mareggiate.