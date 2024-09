Settantenne minaccia di morte la compagna e aggredisce i poliziotti | arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Montecatini (Pistoia), 30 settembre 2024 – Unè statocon l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento a beni dello Stato, e denunciato per maltrattamenti in famiglia: prima hato dilache lo vuole lasciare e verso la quale ha avuto comportamenti violenti e aggressivi, poi si scaglia contro iche cercano di riportarlo alla calma e infine danneggia sportello e vetro posteriore dell'auto di servizio che lo stava portando in commissariato. È successo a Montecatini (Pistoia). L'uomo, straniero, secondo quanto riferito dalla questura in una nota, non avrebbe accettato la decisione delladi volersi separare.