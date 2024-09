Parthenope nel trailer del film la Napoli imperscrutabile di Paolo Sorrentino

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 30 settembre 2024) È stato rilasciato oggi ilufficiale di, il nuovoscritto e diretto dal Premio Oscar, in arrivo al cinema il 24 ottobre con Piper. Già accolto con entusiasmo durante la settimana delle anteprime di mezzanotte, ilha ottenuto grande attenzione ed è stato presentato in concorso al Festival di Cannes.racconta la vita della protagonista dal 1950 a oggi, in un’epopea femminile che, pur senza eroismi, esplora il desiderio di libertà, l’amore pere la complessità dei sentimenti umani, spesso dolorosi ma capaci di far ripartire la vita. Il racconto si snoda tra la giovinezza spensierata a Capri e la sua inevitabile fine, un ciclo comune a tutte le giovinezze.