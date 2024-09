Paris Fashion Week | le nuove Banshee di Seán McGirr firmate McQueen

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 30 settembre 2024) Era il 1994 quando il fondatore Alexanderha portato in passerella la sua collezione più importante, quella ha segnato per sempre la sua carriera richiamando l’attenzione di Anna Wintour e André Leon Talley su di sé. Ispirandosi alla- creatura leggendaria dallo spirito maligno appartenente ai miti irlandesi e scozzesi -ha realizzato ai tempi una collezione forte e di grande impatto, trasportando gli spettatori direttamente in un’altra epoca facendo sfilare lunghe chemisier e busti in gesso, richiedendo persino la presenza di una skinhead incinta. Oggi, il nuovo direttore creativoha omaggiato le sue origini e quella graffiante collezione con una nuova versione dellamolto più moderna ed elegante.