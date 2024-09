Papa Francesco in Belgio | le scuse per gli scandali di pedofilia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 30 settembre 2024) La visita diinha assunto un carattere particolarmente significativo, non solo per la sua importanza pastorale, ma anche per l’attenzione dedicata al tema degli abusi sessuali nella Chiesa cattolica. In un momento di grande riflessione e riconciliazione,ha deciso di intraprendere un gesto carico di significato, incontrando un gruppo di persone vittime di abusi. Questo atto, accompagnato da un sincero discorso di, ha mostrato la volontà del Pontefice di avvicinarsi alle sofferenze di coloro che sono stati colpiti da uno dei capitoli più oscuri della storia della Chiesa.durante la Messa a Bruxelles @Foto Crediti Ansa – VelvetMagLedinon ha mancato di sottolineare la gravità della questione durante il suo discorso ufficiale.