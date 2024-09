Pallacanestro Serie B Interregionale Il Basket 2000 cade con onore all’esordio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) RE-70 GARDONESE 71 RE-: Bonini ne, Stellato ne, Frediani 14, Alberione 29, Paparella, Longagnani 4, Obayagbona ne, Martelli 2, Maralossou 4, Lusetti, Codeluppi 4, Caridi 13. All. Baroni.GARDONESE: Davico 18, Porta ne, Santi 2, Grani 10, Tonut 5, Motta 3, Sambrici ne, Basso 10, Jovanovic 11, Mazzantini 8, Renna ne, Malagnini 4. All. Perucchetti. Arbitri: Sabatino di Piacenza e Cantarino di Cremona. Parziali: 20-20, 40-33, 46-60. Stopinper la Re-. La formazione cittadinain casa con laGardonese in un match dove a fare la differenza è stato il break avversario all’inizio della ripresa (6-27 il parziale del terzo quarto), dopo che i padroni di casa erano stati capaci di andare all’intervallo lungo sopra di 7 lunghezze.