Onu | 100mila fuggiti in Siria da Libano

(Di lunedì 30 settembre 2024) 12.17 "Il numero di persone che hanno attraversato ladalper sfuggire agli attacchi aerei israeliani -sia libanesi siani- ha raggiunto le 100.000 unità . L'esodo continua".Così l'Alto Commissario Onu per i rifugiati Filippo Grandi su X. Si tratta di una cifra raddoppiata in due giorni. In precedenza il primo ministro libanese, Mikati, aveva avvertito che potrebbero esserci quasi un milione di sfollati interni, in, a causa degli attacchi di Israele.