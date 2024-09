Napoli Antonio Conte domina ancora Petrazzuolo da L’EDITORIALE

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ilha mostrato una grande solidità e maturità, confermando di essere una squadra di altissimo livello. La vittoria contro il Monza, con due gol di scarto ha portato la squadra al primo posto in classifica. La partita ha permesso però anche di sottolineare il fatto che il gruppo allenato daè ben organizzato e motivato. Nonostante la pressione di dover vincere per conquistare la vetta, ilhato la partita senza mai correre rischi., schema tattico Il lavoro tattico dista evidentemente dando i suoi frutti, trasformando la squadra in una vera corazzata. La difesa ha giocato in modo impeccabile, con il portiere Caprile e il reparto arretrato composto da Di Lorenzo, Olivera, Rrahmani e Buongiorno.