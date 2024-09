Morto a 58 anni Dikembe Mutombo tra migliori difensori in Nba

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) Lutto nel mondo del basket. Èall’età di 58, considerato uno deinella storia della pallacanestro. Il 58enne congolese soffriva da tempo di un tumore al cervello. In carriera è stato nominato per quattro volte difensore dell’anno in Nba, dove ha giocato dal 1991 al 2009, vestendo le maglie dei Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76/ers, New Jersey Nets, New York Knicks e Houston Rockets. Celebre il suo motto ‘Not in my house’ che ripeteva dopo una stoppata alzando l’indice della mano verso gli avversari e verso il pubblico.