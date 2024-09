Monica Bellucci compie 60 anni | la bellezza di una diva che non ha paura dell’età

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) La star italiana partita dall’Umbria ed entrata nell’olimpo del cinema internazionale60proprio oggi, 30 settembre. Si tratta di, la cui carriera è una testimonianza di come il talento e la determinazione possano portare un’attrice italiana a brillare a livello globale, seguendo le orme delle leggendarie dive della settima arte, come Sophia Loren e Claudia Cardinale. Nata a Selci, frazione di San Giustino,ha costruito una carriera che la colloca tra le più grandi stelle del cinema internazionale. Come Loren e Cardinale,proviene da una famiglia modesta. Suo padre era impiegato in un’azienda di trasporti e sua madre era casalinga. Nonostante queste umili origini,ha sempre sentito una forte attrazione verso il mondo dello spettacolo, desiderosa di emergere.