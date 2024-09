Maxi reclutamento assistenti sociali nei comuni asmel

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024): Si rafforzano le reti di protezione sociale nelletà locali 30.09.2024 – Si potenziano i servizideiaderenti alla gestione aggregata dei concorsi tramite Elenchi Idonei, la modalità introdotta dal DL 80/2021 che è diventata una prassi per le assunzioni deiin tutta Italia. Da anni le risorse destinate ai servizinon vengono spese in misura adeguata. Infatti, la densità dirimane molto bassa, in particolare nelle regioni meridionali dove un assistente sociale serve mediamente un bacino di più di 10.000 abitanti con l’eccezione della sola Sardegna. Proprio idi Sicilia, Basilicata, Campania e della stessa Sardegna, sono i più reattivi con Elenco Idonei per l’assunzione di