Mangiarne mezzo al giorno Il frutto della longevità la ricerca | ecco come vivere più a lungo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il segretonon è uno, ma racchiude una serie di abitudini che potrebbero aiutare ameglio e più a. Tra queste, per esempio, l'abitudine di dormire dieci minuti in più, che pare serva addirittura a rallentare l'invecchiamento. Alcuni studi hanno dimostrato che chi ha un sonno regolare e dorme un'ora in più nel weekend ha il 19% in meno di probabilità di sviluppare malattie cardiache. E non solo: fondamentale anche l'alimentazione. Preferire alcuni cibi ad altri potrebbe favorire la. Un esempio pratico è la sostituzione del bacon con il tacchino. La carne lavorata, infatti, è classificatacancerogena dall'Oms. E limitarne il consumo potrebbe ridurre i rischi di cancro. Secondo la dottoressa Federica Amati, cambiamenti semplici ma significativi nel nostro regime alimentare possono far guadagnare anche dieci anni di vita.