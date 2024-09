L' unica che mi sta simpatica della tua famiglia | la figlia di Morgan e Asia Argento ha conquistato proprio tutti anche la severissima giudice

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 30 settembre 2024) Debutto migliore non poteva esserci. Anna Lou Castoldi,di, ha lasciatoa bocca aperta con la prima esibizione a Ballando con le Stelle. Durante la puntata inaugurale del celebre show, andato in onda su Rai 1 il 28 settembre, la giovane ha sfidato le aspettative, esibendosi con il ballerino Nikita Perotti in un energico techno cha cha cha. Ma il vero colpo di scena è arrivato quando Selvaggia Lucarelli, nota per la sua severità , l’ha elogiata in modo inaspettato.