Lodi articoli per la scuola e lo sport non conformi | sequestrati 2400 pezzi messi in vendita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 –per laivi nonagli standard di sicurezza, scatta il maxi sequestro. Per verificare la presenza dei requisiti di sicurezza degliine il rispetto del Codice del consumo, i finanzierigiani, nei giorni scorsi, hanno fatto irruzione in diversi negozi della provincia di. E questo lavoro ha portato al sequestro diche i militari hanno ritenuto poco sicuri. Si tratta del proseguimento del già capillare controllo economico del territorio, che tutela in primis il consumatore, ma anche l'equa concorrenza. Le veridiche sono state eseguite in concomitanza dell'inizio dell'anno scolastico. E proprio nel corso di un controllo sulla sicurezza dei materiali e prodotti per uso didattico, effettuato presso un magazzino al dettaglio, i finanzieri hanno scoperto oltre 1.