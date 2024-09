LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa torna in acqua alle 15 15 è sotto 2-3

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) 15.02 Stavolta Ineos entrerà da sinistra nella zona di pre-partenza,da destra. 15.01cambierà due cyclors rispetto alla regata precedente: dentro Emanuele Liuzzi e Cesare Gabbia al posto di Kirwan e Simion. Ineos invece li sostituirà tutti e quattro. 15.00 Quindici minuti alla prossima regata, la sesta della serie. Siamo sul 3-2 per Ineos Britannia. 14.58 Ben ritrovati amici di OA Sport. 14.43 A tra poco dunque per gara-6. Bisogna continuare a crederci, una regata per volta. 14.42 Per quello che conta,appare un po' più veloce di bolina, Ineos invece di poppa. 14.41ha commesso un gravissimo errore in partenza, mettendo la prua dietro la poppa di Ineos e cadendo dai foil. La regata si è decisa lì. La barca italiana le ha tentate tutte, ma non è bastato. 14.39 Prossima regata15.15.