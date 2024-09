Inter-Stella Rossa Inzaghi medita un cambio importante La situazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 30 settembre 2024) Mehdi Taremi è pronto a scendere in campo insieme a Lautaro Martinez. Simoneè pronto a cambiare coppia d’attacco in vista della. LAVORO – Con la vittoria contro l’Udinese, l’di Simonesi rilancia nella rincorsa al Milan. Dopo la caduta nel derby contro il Milan hanno subito ricompattato il gruppo con i tre punti guadagnati in Friuli. Adesso però, con la Serie A in disparte, c’è da pensare alla sfida contro lain Champions League. Oltre alla difficoltà di giocare contro i serbi, il tecnico dell’dovrà misurare bene le forze visti i tanti impegni nel giro di una settimana. Dopo la sfida contro la, l’avrà il Torino che ad oggi ha iniziato alla perfezione questa stagione nonostante i due piccoli inciampi delle ultime uscite.