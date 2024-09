Infiltrazioni mafiose nelle curve di San Siro | decine di arresti tra gli ultras di Inter e Milan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un’operazione delle forze dell’ordine è in corso dalle prime ore dell’alba ao, dove gli agenti del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, della Squadra Mobile e della S.I.SCO dio stanno eseguendodi misure cautelari e decreti di perquisizione nei confronti di persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere, con l’aggravante del metodo mafioso, estorsione, lesioni ed altri gravi reati. Gli indagati sono quasi tutti riconducibili alle tifoseriedi. Tra glicoinvolti nel maxi blitz della Polizia e della Guardia di Finanza, ci sono, tra gli altri, uno dei capi ultràisti, Marco Ferdico, molto legato ad Antonio Bellocco, lo ‘ndranghetista ucciso il 4 settembre da Andrea Beretta, anche lui al vertice della curva nerazzurra e in carcere per omicidio.